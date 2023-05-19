14-летняя российская школьница продавала снимки в стиле ню родному отцу

Ni Mash: в Нижнем Новгороде 14-летняя школьница продавала снимки в стиле ню родному отцу

В Нижнем Новгороде 14-летняя школьница продавала снимки в стиле жанра ню родному отцу. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

По информации издания, родители девочки давно развелись. Мать россиянки случайно обнаружила ее переписку с 36-летним отцом в одном из мессенджеров. По словам женщины, там были фотографии дочери эротического содержания, которые экс-супруг сопровождал комментариями.

Предположительно, девочка-подросток отправляла откровенные фото мужчине, требуя за каждый кадр по девять тысяч рублей.

Мать школьницы обратилась в полицию, ее бывшего мужа уже удалось задержать.

В апреле сообщалось, что на северо-востоке Москвы мужчина заманивал детей в квартиру игрой в PlayStation и заставлял смотреть вместе с ним порнографические фильмы. Школьники не смогли дать точного описания преступника. Оперативники начали проводить проверку.

До этого в Новосибирской области учитель истории устроил ученикам прощальную вечеринку с погромом дома и алкоголем. Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции.