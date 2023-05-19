Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 19 мая 2023Россия

14-летняя российская школьница продавала снимки в стиле ню родному отцу

Ni Mash: в Нижнем Новгороде 14-летняя школьница продавала снимки в стиле ню родному отцу

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Новгороде 14-летняя школьница продавала снимки в стиле жанра ню родному отцу. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

По информации издания, родители девочки давно развелись. Мать россиянки случайно обнаружила ее переписку с 36-летним отцом в одном из мессенджеров. По словам женщины, там были фотографии дочери эротического содержания, которые экс-супруг сопровождал комментариями.

Предположительно, девочка-подросток отправляла откровенные фото мужчине, требуя за каждый кадр по девять тысяч рублей.

Мать школьницы обратилась в полицию, ее бывшего мужа уже удалось задержать.

В апреле сообщалось, что на северо-востоке Москвы мужчина заманивал детей в квартиру игрой в PlayStation и заставлял смотреть вместе с ним порнографические фильмы. Школьники не смогли дать точного описания преступника. Оперативники начали проводить проверку.

До этого в Новосибирской области учитель истории устроил ученикам прощальную вечеринку с погромом дома и алкоголем. Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить гиперзвуковой российский «Кинжал». Почему эти комплексы уязвимы?
Стилистка назвала россиянкам самую трендовую обувь на лето
На Украине призвали Запад снизить ожидания от контрнаступления ВСУ
Двух россиян увезли на скорой после стрельбы в центре Москвы
14-летняя российская школьница продавала снимки в стиле ню родному отцу
Падение Волочковой при выполнении шпагата попало на видео
Стало известно о ликвидации украинца-ваххабита в Артемовске
Великобритания ввела санкции против связанных с Россией транспортных компаний
Си Цзиньпин захотел бороться с цветными революциями
Россиянин уехал с заправки на полыхающей машине и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.