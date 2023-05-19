Про Джонни Деппа и Эмбер Херд покажут сериал

NME: про судебные разбирательства Джонни Деппа и Эмбер Херд покажут документальный сериал

Новый документальный фильм, посвященный судебным разбирательствам между американскими актерами и бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд, выйдет в эфир на американском канале Channel 4 в эти выходные. Об этом сообщает NME.

В трехсерийном мини-фильме, получившем название Depp vs Heard («Депп против Херд»), будет подробно рассмотрен прошлогодний судебный процесс, в ходе которого актер подал в суд на свою бывшую жену за клевету. Режиссером сериала выступила Эмма Купер, номинированная на премию BAFTA.

Ранее Джонни Депп рассказал о своей жизни после развода с Эмбер Херд. По словам актера, он сменил место жительства и выбрал для переезда британское графство Сомерсет из-за спокойной и размеренной обстановки.

В июне прошлого года суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа, что она была жертвой домашнего насилия. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов.