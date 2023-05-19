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14:55, 19 мая 2023Россия

Путин заявил о росте сплоченности россиян

Путин заявил, что сплоченность россиян возросла, единство делает страну непобедимой

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В России выросла сплоченность ее жителей, так как люди понимают, что это делает страну непобедимой. Об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, единство делает Россию сильной. Путин считает, что от сплоченности жителей зависит будущее страны и ее существование.

Президент также указал на намерение противников России поделить страну на десятки мелких частей.

Ранее Путин назвал единство народа залогом победы. Поздравляя россиян с Днем защитника Отечества, глава государства также подчеркнул, что миллионы граждан помогают военным, которые находятся на передовой.

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Анастасия Шейкина
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