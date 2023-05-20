В Запорожской области прогремели взрывы

Рогов сообщил о двух взрывах в городе Токмак Запорожской области

В городе Токмак Запорожской области прогремели два взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Каких-либо подробностей произошедшего Рогов не приводит.

Ранее в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

19 мая Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар, атаковав колонну гражданских автомобилей. По его словам, пять ударов было зафиксировано в районе блокпоста на въезде в город.