Украинская теннисистка прокомментировала отказ пожать руку спортсменке из России

Украинская теннисистка Калинина объяснила политикой отказ пожать руку Кудерметовой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила отказ пожать руку россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории 1000 политическими соображениями. Ее слова приводит «Газета.ru».

«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», — пояснила Калинина после матча.

Украинка одержала победу над Кудерметовой со счетом 7:5, 5:7, 6:2. После матча Калинина сразу же отправилась пожимать руку судье матча и ушла на свою половину корта, игнорируя россиянку.

