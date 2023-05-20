Украинская теннисистка объяснила отказ пожать руку россиянке

Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему не пожала руку россиянке Кудерметовой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила отказ пожать руку россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, который проходил в Риме. Ее слова передает «Газета.ру».

«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного», — прокомментировала поступок Калинина, отметив, что «в целом это неприемлемо в такой ситуации».

В апреле другая украинская теннисистка — Людмила Киченок — отказалась жать руку россиянкам Анастасии Потаповой и Веронике Кудерметовой после матча первого круга парного турнира в немецком Штутгарте. До этого спортсменка заявила, что не хотела бы встречаться на турнирах с россиянками.