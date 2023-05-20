Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
0:0
2-й тайм
live
Факел
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Хольгер Руне
0:0
1-й сет
live
Каспер Рууд
Рим (м)
Оренбург
Сегодня
16:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Торпедо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Ливерпуль
Сегодня
17:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
14:40, 20 мая 2023Спорт

Партнерша Костомарова рассказала о первом за долгое время разговоре с фигуристом

Актриса Валерия Ланская заявила, что фигурист Роман Костомаров планирует снова работать

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Партнерша олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова по проекту «Ледниковый период», актриса Валерия Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион» рассказала о первом за долгое время разговоре со спортсменом.

Ланская заявила, что Костомаров планирует снова выступать. «Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать», — передала его слова актриса.

12 мая «Известия» сообщили, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. Отмечалось, что к операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о заключительных боях на окраинах Артемовска
В Армении арестовали обвиняемую в похищении сына премьер-министра
Россиянина задержали за выстрелы из игрушечного пистолета в спортклубе
Светлана Бондарчук раскрыла свою норму алкоголя за вечер
Заявления Польши о российской ракете с бетонной боеголовкой назвали сказкой
Психотерапевт назвал нужную продолжительность отпуска для восстановления психики
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Бывший футболист «Спартака» вступил в ВСУ
В Крыму упал трехметровый беспилотник Mugin-5 Pro
Партнерша Костомарова рассказала о первом за долгое время разговоре с фигуристом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.