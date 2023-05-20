Партнерша Костомарова рассказала о первом за долгое время разговоре с фигуристом

Актриса Валерия Ланская заявила, что фигурист Роман Костомаров планирует снова работать

Партнерша олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова по проекту «Ледниковый период», актриса Валерия Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион» рассказала о первом за долгое время разговоре со спортсменом.

Ланская заявила, что Костомаров планирует снова выступать. «Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать», — передала его слова актриса.

12 мая «Известия» сообщили, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. Отмечалось, что к операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.