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19:37, 20 мая 2023Спорт

Голкипер «Динамо» раскритиковал отправленного в отставку сербского тренера

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал отправленного в отставку тренера Йокановича

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал бывшего главного тренера команды Славишу Йокановича, отправленного в отставку за три тура до завершения чемпионата России. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

«К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: "Я ухожу". Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год», — заявил футболист, предположив, что у Йокановича есть претензии к игрокам.

Лещук также рассказал, что уход сербского специалиста положительно сказался на атмосфере в команде и результатах. «В целом, все выдохнули, раскрепостились, все понимают требования тренерского штаба, потому что с ними работали год назад. Для нас это более понятный футбол, чем просил Йоканович», — добавил вратарь.

Об отставке тренера стало известно 14 мая. Увольнение произошло на фоне разгромного поражения бело-голубых в матче против «Ахмата» (0:3). В первой игре после ухода Йокановича клуб победил «Торпедо» со счетом 3:0.

После 28 туров «Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда имеет в активе 45 очков.

Андрей Стрельцов
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