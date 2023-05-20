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18:51, 20 мая 2023Мир

Стало известно о подготовке визита спецпредставителя КНР в Москву

РИА Новости: спецпредставитель КНР Ли Хуэй может посетить Москву на следующей неделе

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецпредставитель Китайской Народной Республики (КНР) по Евразии Ли Хуэй может посетить Москву на следующей неделе. О подготовке его визита журналистам рассказал информированный источник, передает РИА Новости.

«На следующей неделе», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных датах визита китайского дипломата в Москву.

17 мая спецпредставитель приехал с визитом на Украину. Он провел встречи с президентом республики Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что Ли Хуэй направится в Европу, в том числе в Россию и на Украину, а также Польшу, Францию и Германию.

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Игорь Дмитров
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