Стали известны сроки выписки Костомарова

«Спорт-Экспресс»: фигуриста Романа Костомарова планируют выписать в конце мая

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова начали готовить к выписке. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 46-летний спортсмен регулярно ездит на восстанавливающие занятия, а также делает упражнения в палате реанимации. Отмечается, что его планируют выписать в конце мая.

12 мая «Известия» сообщили, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. Отмечалось, что к операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.