Стало известно о встрече Шольца и Зеленского на полях саммита G7
NHK: канцлер ФРГ Шольц и президент Украины Зеленский встретились на полях саммита G7
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский встретились на полях саммита G7, который проходит в японской Хиросиме. Об этом сообщил в эфире телеканал NHK.
Подробности встречи политиков не приводятся.
Ранее стало известно о встрече Зеленского и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Отмечается, что лидеры встретились впервые с начала российской военной операции на Украине.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 «может изменить правила игры» в украинском конфликте.