Стало известно о встрече Шольца и Зеленского на полях саммита G7

NHK: канцлер ФРГ Шольц и президент Украины Зеленский встретились на полях саммита G7

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский встретились на полях саммита G7, который проходит в японской Хиросиме. Об этом сообщил в эфире телеканал NHK.

Подробности встречи политиков не приводятся.

Ранее стало известно о встрече Зеленского и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Отмечается, что лидеры встретились впервые с начала российской военной операции на Украине.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 «может изменить правила игры» в украинском конфликте.