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14:29, 20 мая 2023Наука и техника

ВВС США успешно испытали микроволновую пушку против роя беспилотников

The Drive: ВВС США успешно испытали микроволновую пушку THOR против роя беспилотников

Фото: alleks19760526 / Shutterstock / Fotodom

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешное испытание микроволновой пушки Tactical High-power Operational Responder (THOR) против роя беспилотников. Об этом сообщает The Drive.

Испытания проходили 5 апреля на базе Киртланд в штате Нью-Мексико (США). Демонстрация соответствующей технологии описывается как первая подобного масштаба в истории ВВС США. Одной из ее целей называется проверка того, насколько успешно результаты моделирования технологии согласуются с реальными данными.

Издание отмечает, что перспективная микроволновая пушка способна одновременно поражать несколько беспилотников, выводя из строя путем нагрева их электронные системы. Общее количество беспилотников, которых удалось перехватить THOR в рамках испытания, не сообщается.

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В июле 2021 года The Drive, ссылаясь на материалы Исследовательской лаборатории ВВС Соединенных Штатов, расположенной на авиабазе Киртланд, сообщило, что США достигли переломного момента в технологиях направленной энергии, которые позволят приблизить к реальности многие концепции научной фантастики — в частности, защиту объектов при помощи так называемых силовых полей.

В апреле 2020 года издание Task & Purpose сообщило, что Военно-воздушные силы ВВС США впервые отправили за границу на испытания оружие направленной энергии High Energy Laser (HELWS), PHASER и THOR.

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Иван Потапов
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