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21:32, 20 мая 2023Россия

В Госдуме назвали военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России

Слуцкий: любые военные грузы стран НАТО на Украине являются законными целями ВС России

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военные грузы стран НАТО на Украине являются законными целями Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, Соединенные Штаты становятся символом жестокой силы, «требующей человеческих жертв».

«Любые военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями российских вооруженных сил», — предупредил глава думского комитета. При этом истребители «F-16 горят так же хорошо, как и танки Leopards», сыронизировал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания официальных лиц США о поставках Киеву истребителей F-16 являются имитацией правового поведения. «Все прекрасно понимают, что США ведут гибридную войну против России и используют народ Украины в своих целях», — сказала она.

20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16.

Марина Совина
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