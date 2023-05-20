В Госдуме назвали военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России

Слуцкий: любые военные грузы стран НАТО на Украине являются законными целями ВС России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военные грузы стран НАТО на Украине являются законными целями Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, Соединенные Штаты становятся символом жестокой силы, «требующей человеческих жертв».

«Любые военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями российских вооруженных сил», — предупредил глава думского комитета. При этом истребители «F-16 горят так же хорошо, как и танки Leopards», сыронизировал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания официальных лиц США о поставках Киеву истребителей F-16 являются имитацией правового поведения. «Все прекрасно понимают, что США ведут гибридную войну против России и используют народ Украины в своих целях», — сказала она.

20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16.