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22:04, 20 мая 2023Наука и техника

В ВОЗ призвали отказаться от сахарозаменителей при похудении

ВОЗ: сахарозаменители неэффективны для похудения и могут нанести вред здоровью

Фото: Christian Ohde / imageBROKER.com / Global Look Press

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) желающих похудеть призвали отказаться от сахарозаменителей. Ученые предупредили, что искусственные подсластители неэффективны для похудения и могут нанести вред здоровью, об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Как отмечается, длительное использование заменителей сахара может вызвать «потенциальные нежелательные эффекты». Речь идет о повышенном риске диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Употребление продуктов и напитков с сахарином или сукралозой не дает никаких долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений у взрослых или детей.

Данные рекомендации не распространяются на людей, у которых уже есть диабет. Эта группа не была включена в исследование ученых ВОЗ.

«Люди должны рассмотреть другие способы сокращения потребления свободных сахаров, например, употребление продуктов с природным сахаром или несладких продуктов и напитков», — объяснила директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов Франческо Бранка.

Ранее диетолог Кристина Плотникова заявила, что сахарозаменители могут стать причиной тяжелых болезней — от расстройств ЖКТ до инфарктов. Если сахарозаменители натурального происхождения в умеренном количестве безопасны, то искусственные добавки вызывают разрушительные реакции в организме, также добавила врач.

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Марина Совина
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