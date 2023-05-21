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16:09, 21 мая 2023Бывший СССР

Пригожин опроверг данные Украины об Артемовске

Пригожин опроверг слова Зеленского и заявил, что сейчас в Артемовске нет бойцов ВСУ

Фото: Libkos / AP

В настоящее время в Артемовске нет ни одного военного Украины. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Тем самым он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, сказавшего, что город якобы не находится под контролем российских сил, пишет РИА Новости.

По словам Пригожина, сейчас Артемовск находится полностью под контролем российских сил, так что сведения Украины о городе ошибочны. Украинских военных там больше нет, так как российская сторона перестала брать пленных. «Владимир Саныч (Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») лукавит, либо не в курсе, что происходит на земле», — констатировал основатель ЧВК.

Ранее на пресс-конференции в Хиросиме, на полях саммита «Большой семерки» (G7), президент Украины заявил, что имеет четкое представление о том, что происходит сейчас в Артемовске. В тот момент он сообщил, что город якобы не перешел под контроль России.

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Варвара Кошечкина
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