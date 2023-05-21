Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:31, 21 мая 2023Наука и техника

В России создали уникальное устройство для обмана систем ПВО противника

«Звезда»: в России создано уникальное устройство для обмана систем ПВО противника
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России создали уникальное устройство для обмана систем ПВО условного противника. Об этом заявил специалист по тематике беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Егор Щербаков, пишет «Звезда».

В сообщении телеканала утверждается, что новое устройство может подавать средствам ПВО специальный сигнал о том, что летящий объект — это не беспилотник, а, например, гражданский самолет. Благодаря ложному треку с различными смещениями БПЛА может избежать атаки противника, обманывая его, объяснил Щербаков. Он добавил, что для российских систем ПВО уникальное устройство, в свою очередь, продолжит передавать сигнал, что беспилотник свой и сбивать его не надо.

Ранее в воскресенье, 21 мая, российские военные сбили еще девять беспилотных летательных аппаратов Украины. Помимо этого, было перехвачено еще 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

7 мая российские военные сбили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем. Тогда средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украины в течение одной ночи. «Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — было сказано в сообщении Минобороны России.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям
Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк
Анна Семенович раскрыла свои сексуальные предпочтения
В Подмосковье родители снимали порно с маленькими дочерьми ради денег
Стало известно о новом наказании «Ювентуса» по делу о финансовых махинациях
Байден порассуждал о влиянии истребителей F-16 на ситуацию с Артемовском
Байден отказался смягчать санкции против Китая ради улучшения отношений
Санду призвала жителей Молдавии объединиться ради вступления в Евросоюз
Главнокомандующий ВСУ появился в телеэфире впервые за несколько недель
В России создали уникальное устройство для обмана систем ПВО противника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.