«Звезда»: в России создано уникальное устройство для обмана систем ПВО противника

В России создали уникальное устройство для обмана систем ПВО условного противника. Об этом заявил специалист по тематике беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Егор Щербаков, пишет «Звезда».

В сообщении телеканала утверждается, что новое устройство может подавать средствам ПВО специальный сигнал о том, что летящий объект — это не беспилотник, а, например, гражданский самолет. Благодаря ложному треку с различными смещениями БПЛА может избежать атаки противника, обманывая его, объяснил Щербаков. Он добавил, что для российских систем ПВО уникальное устройство, в свою очередь, продолжит передавать сигнал, что беспилотник свой и сбивать его не надо.

Ранее в воскресенье, 21 мая, российские военные сбили еще девять беспилотных летательных аппаратов Украины. Помимо этого, было перехвачено еще 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

7 мая российские военные сбили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем. Тогда средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украины в течение одной ночи. «Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — было сказано в сообщении Минобороны России.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.