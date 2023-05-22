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07:30, 22 мая 2023Россия

Появились кадры пожара после атаки на здание администрации Белгородской области

Shot опубликовал кадры пожара после атаки беспилотника на здание администрации Головчино

В сети появились кадры последствий атаки беспилотника на здание администрации сельского поселения Головчино в Белгородской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар в здании администрации. В момент записи видео на место для тушения еще не прибыли сотрудники экстренных служб.

Беспилотник атаковал здание администрации сельского поселения села Головчино в ночь на понедельник, 21 мая. После этого загорелась крыша, никто не пострадал.

Как впоследствии уточнил Гладков, после атаки произошел взрыв и пожар, огонь не перекинулся на соседние строения. Из-за случившегося у части жителей пропало электричество, электроснабжение уже восстанавливают аварийные службы.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Анастасия Шейкина
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