Вакцина от туберкулеза оказалась эффективна против болезни Альцгеймера

JAMA Network Open: прививка от туберкулеза снизила риск болезни Альцгеймера

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили, что вакцина от туберкулеза может снизить риск болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Прививка, известная как БЦЖ (Бацилла Кальмета — Герена, Bacillus Calmette—Guérin, BCG), создается на основе штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки (Mycobacterium bovis). Помимо своего прямого назначения вакцина используется и при других заболеваниях. Препарат оказался эффективен в качестве терапии немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Теперь удалось доказать еще одну полезную сферу применения — для профилактики деменции.

В ходе работы авторы наблюдали за 6467 людьми в течение 15 лет после диагностированного немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Среди них 3388 пациентов вакцинировали БЦЖ, а 3079 были в контрольной группе. За время исследования у 202 пациентов в группе прививки и у 262 в контрольной группе развилась болезнь Альцгеймера.

Анализ показал, что лечение БЦЖ снизило риск развития деменции на 20 процентов. Защитный эффект прививки был наиболее выражен у пациентов в возрасте 70 лет и старше. Кроме того, введение БЦЖ уменьшило вероятность смерти на 25 процентов.

В будущем специалисты планируют провести новые испытания, чтобы выявить причинно-следственную связь, которая позволит понять задействованные механизмы. Команда предполагает, что такой эффект на иммунную систему может оказать воздействие вакцины БЦЖ.