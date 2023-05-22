Повышенный спрос Азии на российские энергоресурсы объяснили

Аналитик Юшков: повышенный спрос Азии на российскую энергетику вызван санкциями и жарой

Повышенный спрос Азии на закупку газа, мазута и угля из России вызван как погодными изменениями, так и перестроением мирового рынка энергоносителей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее стало известно, что в Юго-Восточной Азии была зафиксирована рекордная жара. По данным Bloomberg, из-за высокой температуры в регионе вырос спрос на закупку газа, мазута и угля, в том числе российского производства.

Уточняется, что лидерами по закупке российских энергоресурсов стали Индия и Китай. Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка также активно покупают мазут, уголь и газ. Кроме того, 15 процентов поставок приходится на Южную Корею.

Сложно сказать, какая доля увеличения поставок энергоресурсов из России в Азию вызвана жарой, а какая — экономическими показателями Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Перестроение рынка

«Сравнение идет от года к году. Естественно, первый квартал 2022 года — это еще полномасштабные поставки на европейский рынок. СПГ с Ямала тоже еще шел на европейский рынок. А сейчас, в первом квартале 2023 года, со стороны Евросоюза запрещены поставки российской нефти и нефтепродуктов морским транспортом, а угля — вообще каким-либо транспортом. Все это сейчас уходит на азиатские рынки», — отметил Юшков.

Также аналитик напомнил, что в 2022 году в Китае действовала политика «нулевой терпимости к COVID-19». Китайцы постоянно сидели на карантинных ограничениях, и это приводило к спаду экономики, добавил эксперт.

«Сейчас же Китай с начала года отказался от этой политики. Экономика постепенно восстанавливается, и они увеличивают импорт энергоносителей. Поэтому фундаментальную роль играют именно эти факторы перестроения мирового рынка энергоносителей из-за санкций», — заявил он.

Экстремальная жара

Но и версия с жарой и аномальной засухой тоже имеет под собой веские основания, убежден Юшков.

«В последние годы или даже десятилетия сформировался летний пик потребления газа и энергии как таковой. Раньше это был только зимний пик от того, что много энергии тратилось на отопление», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Сегодня много энергии тратится на кондиционирование воздуха что в Азии, что в Европе. Поэтому, когда люди начинают спасаться от жары, это вызывает рост потребления электроэнергии Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

К тому же отдельные виды электроэнергии страдают от жары и засухи, сообщил аналитик. Например, это касается гидростанций. Естественно, если все пересыхает, то гидростанции ничего не вырабатывают.

«В Европе в прошлом году была остановка атомных энергоблоков. Тогда это объясняли тем, что водохранилища, которые призваны охлаждать энергоблоки, либо пересохли, либо там была слишком высокая температура. Часто закономерно, что если знойная жара и засуха, то это безветренная погода, и ветряки вырабатывают мало энергии. Соответственно, остается больше потреблять традиционных энергоносителей: угля, мазута и газа», — заключил Юшков.

Ранее стало известно, что в большей части Азии зафиксированы рекордно высокие температуры. Климатолог Максимилиан Эррера назвал происходящее самой сильной апрельской жарой в истории региона. Так, в Лаосе столбики термометров поднялись до 42,7 градуса Цельсия, а в одной из провинций Таиланда — до 44,6 градуса. В столице Бангладеш Дакке температура также превысила 40 градусов Цельсия.