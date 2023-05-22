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14:26, 22 мая 2023Силовые структуры

Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты и оставил Блиновскую под домашним арестом

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения блогерше и автору онлайн-марафонов Елене Блиновской по делу об отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Адвокат Блиновской просил суд избрать его подзащитной в качестве меры пресечения запрет определенных действий и отменить домашний арест. Однако апелляционная жалоба защитника была отклонена, а решение Пресненского суда Москвы было признано законным.

Сама блогерша не явилась на слушания. Ранее в ее Telegram-канале появилась просьба к подписчикам помочь собрать деньги на адвоката и оплату налогов. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку в отношении блогерши на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста. Если выяснится, что автор марафонов сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.

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Илона Палей
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