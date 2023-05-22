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17:04, 22 мая 2023Россия

Губернатор описал разрушения после обстрела российского села

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле региона загорелись три дома и детсад

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области загорелись три жилых дома и детский сад. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Описывая разрушения, губернатор уточнил, что три частных жилых дома в Грайвороне загорелись после того, как были повреждены снарядами. Еще один снаряд попал в детский сад в селе Замостье — после этого в нем начался пожар.

Гладков уточнил, что трое жителей Грайворона получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Жительница села Замостье получила ранение руки, ей оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что после обстрела села Глотово в Грайворонском районе в больницу были доставлены мужчина и женщина, получившие минно-взрывные ранения. Глава региона сообщил, что 22 мая украинские войска обстреливали Грайворонский округ на протяжении нескольких часов.

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Варвара Родикова
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