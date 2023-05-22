Эксперт назвал находящихся в зоне риска развития диабета людей

Фонд борьбы с диабетом: у людей с высоким давлением высок риск развития этого заболевания

Люди с лишним весом, ожирением и высоким давлением находятся в зоне повышенного риска развития диабета. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев.

Эксперт отметил, что риск развития болезни повышается к старости, однако некоторые люди могут заработать его и в более молодом возрасте. Главный фактор риска — наследственность. Вероятность заболеть выше, если диабет есть у родственников первой линии (родители, братья, сестры).

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что высока вероятность появления болезни у женщин, перенесших гестационный диабет во время беременности, а также у людей с ожирением, продолжил Николаев.

Диабет — хроническое заболевание, приводящее к нарушению уровня глюкозы в крови и осложнениям: сердечно-сосудистым заболеваниям, повреждениям нервов, проблемам с почками и зрением Тимур Николаев основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом

По словам Николаева, люди, ведущие малоподвижный образ жизни и страдающие от постоянных стрессов и депрессий, больше остальных рискуют столкнуться с диабетом. Высокое артериальное давление и избыточное содержание холестерина в крови также играют негативную роль в появлении этой болезни.

Люди с заболеваниями поджелудочной железы, которые могут влиять на ее способность вырабатывать инсулин, и фанатики алкоголя и курения также находятся в зоне риска Тимур Николаев основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом

Николаев посоветовал заранее принимать меры, чтобы избежать развития заболевания. «Ведение здорового образа жизни, регулярные проверки у врача и контроль питания помогут снизить риск появления диабета», — утверждает он.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала ошибки в питании, провоцирующие развитие диабета. Она подчеркнула, что в последние годы считавшийся заболеванием пожилых сахарный диабет все чаще диагностируют у молодых людей.