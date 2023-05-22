В Гагаузии избрали главу автономии

Новой главой Гагаузии стала кандидат от партии «Шор» Гуцул

Апелляционная палата города Комрат утвердила результаты выборов башкана (главы) Гагаузской автономии на юге Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что по решению инстанции новой главой Гагаузии была признана кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) автономии сообщала, что Гуцул набрала наибольшее количество голосов во втором туре выборов главы Гагаузии. Как уточнили в ЦИК, за нее проголосовали 52,36 процента избирателей региона.