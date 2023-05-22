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14:22, 22 мая 2023Ценности

Парикмахер раскрыл правильный способ применения кондиционера для волос

Парикмахер Ван Несс: волосы с кондиционером необходимо расчесать гребнем

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Парикмахер Джонатан Ван Несс раскрыл правильный способ применения кондиционера для волос, чтобы сохранить их качество. Соответствующим роликом он поделился на своей странице в TikTok, которая насчитывает 949,1 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсер с никнеймом jvn_officia регулярно публикует ролики, в которых делится советами по уходу за волосами. В одной из последних публикаций специалист рассказал, что после мытья волос и нанесения кондиционера необходимо расчесать волосы гребнем с широкими зубьями. По его словам, данным метод позволит предотвратить образование колтунов.

Публикация стала вирусной и набрала почти 200 тысяч просмотров. Подписчики оценили рекомендацию эксперта в комментариях под постом. «Этот совет и правда стоящий, я опробовала!», «Подумать не мог», «Круто! Я тоже так делаю», — заявили они.

В марте блогерша показала способ мытья расчесок и была обругана в сети. Эксперт по уборке Николь Жак из Орегона заявила, что очищать данные инструменты от грязи необходимо один раз в две недели. Так, в первую очередь она посоветовала снять с расчесок все скопившиеся волосы и положить их в емкость с теплой водой.

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Екатерина Ештокина
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