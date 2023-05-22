Фигуристка Медведева рассказала о причинах ухода из МГУ

Фигуристка Медведева рассказала, почему она прекратила учебу в МГУ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о причинах ухода из Московского государственного университета. Ее слова со ссылкой на соцсети спортсменки приводит «Чемпионат».

«На меня наехал пресс-центр из-за желтушного заголовка к моему интервью. И решили не предоставлять мне материалы для учебы», — поделилась Медведева.

Она добавила, что просила всего несколько месяцев и за все заплатила. Спортсменка поступила на факультет МГУ «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» в 2021 году, позднее она сообщила, что прекратила учебу в университете.

Ранее Евгения Медведева ответила на вопрос о будущем. По ее словам, тренерская карьера спортсменку пока не интересует. Фигуристка добавила, что сейчас является постоянным участником телешоу «Ледниковый период», а также комментирует международные турниры.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.