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06:10, 22 мая 2023Спорт

Фигуристка Медведева рассказала о причинах ухода из МГУ

Фигуристка Медведева рассказала, почему она прекратила учебу в МГУ
Евгения Медведева

Евгения Медведева . Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о причинах ухода из Московского государственного университета. Ее слова со ссылкой на соцсети спортсменки приводит «Чемпионат».

«На меня наехал пресс-центр из-за желтушного заголовка к моему интервью. И решили не предоставлять мне материалы для учебы», — поделилась Медведева.

Она добавила, что просила всего несколько месяцев и за все заплатила. Спортсменка поступила на факультет МГУ «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» в 2021 году, позднее она сообщила, что прекратила учебу в университете.

Ранее Евгения Медведева ответила на вопрос о будущем. По ее словам, тренерская карьера спортсменку пока не интересует. Фигуристка добавила, что сейчас является постоянным участником телешоу «Ледниковый период», а также комментирует международные турниры.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Марина Совина
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