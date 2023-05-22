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17:42, 22 мая 2023Спорт

В МГУ назвали причины ухода Медведевой из университета

В МГУ заявили, что фигуристка Медведева прекратила учебу из-за высокой загруженности
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Московском государственном университете назвали причины ухода российской фигуристки Евгении Медведевой из вуза. Комментарий приводит РИА Новости.

Представители Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ заявили, что в связи с высокой медийной загруженностью спортсменка не смогла посещать занятия, в связи с чем ее учеба была прекращена. В МГУ пожелали Медведевой успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности.

Спортсменка поступила на факультет МГУ «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» в 2021 году, позднее она сообщила, что прекратила учебу в университете. Фигуристка заявила, что «на нее наехал пресс-центр из-за желтушного заголовка к ее интервью».

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила о завершении карьеры.

Анастасия Борисова
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