В России предложили повысить налог на сверхдоходы

В КПРФ предложили увеличить налог на доходы свыше 10 миллионов рублей до 30 процентов

Депутаты КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым предложили увеличить до 30 процентов налог на сверхдоходы. Текст внесенного на рассмотрение законопроекта размещен в думской базе данных.

Согласно законопроекту, повышенную ставку предлагается применять для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. Авторы документа считают, что в случае принятия таких изменений федеральный бюджет может получать дополнительные доходы в сумме около 650 миллиардов рублей в год.

В пояснительной записке коммунисты обратили внимание на резкое сокращение нефтегазовых доходов России — в январе 2023 года они снизились на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В условиях растущего дефицита бюджета (3,424 триллиона рублей по итогам первых четырех месяцев года) КПРФ предлагает правительству воспользоваться инструментом налогового регулирования.

Кабмин не поддержал увеличение прогрессивного налога. В заключении правительства на проект закона сказано, что с 1 января 2021 года ставка налога на доход физлиц уже была увеличена с 13 до 15 процентов для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Кроме того, проект документа предполагает применение новых ставок в отношении доходов, полученных начиная с 1 января 2023 года, тогда как по действующему российскому законодательству акты, устанавливающие или повышающие налоги и сборы, не имеют обратной силы. Правительство также считает, что предложенные КПРФ изменения могут привести к уходу зарплат в тень и в итоге к сокращению налоговых поступлений.

Ранее стало известно, что Минфин предложил оставить ставку НДФЛ для уехавших и работающих за рубежом россиян на уровне 13 процентов (или 15 процентов с доходов, которые превышают 5 миллионов рублей в год). Мера касается сотрудников, работающих с российскими организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера).