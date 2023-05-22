Население белгородских сел покинуло дома после захода диверсантов

Гладков: жители приграничных белгородских сел покинули дома после захода диверсантов

Большинство жителей тех территорий Белгородской области, на которые зашли диверсанты, покинули расположенные там населенные пункты. Об этом сообщил приграничного с Украиной российского региона Вячеслав Гладков. Видеообращение губернатора к жителям размещено на его странице во «ВКонтакте».

22 мая группа диверсантов зашла на территорию Грайворонского округа.

«Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию», — сказал Гладков.

Тем, у кого нет возможности покинуть территорию самостоятельно, местные власти предоставляют транспорт, добавил губернатор.