MWM: пораженным российскими ракетами ЗРК Patriot в Киеве управляли западные наемники

Зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, пораженным российскими ракетами в ходе ударов по Украине 16 мая, управляли западные наемники, информация о потерях скрывается. Об их участии в обороне Киева сообщает Military Watch Magazine (MWM).

«Patriot как очень сложная система вооружения считалась слишком продвинутой, чтобы украинский персонал мог обучиться работе на нем настолько быстро, чтобы ЗРК смогли повлиять на ход войны. Это означает, что когда комплексы были развернуты еще в апреле 2023 года, за укомплектование [экипажей] и обслуживание отвечали военные подрядчики из западных стран», — сказано в материале.

Отмечается, что присутствие указанных компаний сыграло ключевую роль в интеграции западной военной техники в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в плане подготовке экипажей и обслуживающего персонала. По их данным, позже переданным в Конгресс США, на подготовку украинских экипажей для Patriot ушло бы примерно 14 месяцев, а от момента одобрения поставок, когда гипотетически могло начаться обучение, прошло лишь пять месяцев.

Ранее Минобороны России заявило, что один из американских ЗРК Patriot был поражен гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Представители ВСУ в свою очередь заявляли, что комплекс не пострадал. 19 мая официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх доложила, что поврежденный ЗРК Patriot вернулся в строй после ремонта.