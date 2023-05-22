В ЛНР рассказали о последствиях возможного ранения Залужного

Мирошник предрек проблемы офису Зеленского в связи с возможным ранением Залужного

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник предрек проблемы офису президента Украины Владимира Зеленского в связи с возможным ранением главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает «Взгляд».

«Если Валерий Залужный действительно тяжело ранен, то подобное событие несет для офиса Зеленского множество как военных, так и политических последствий. Напомню, главком занимался координацией диалога НАТО и ВСУ. Фактически речь идет о сбое в коммуникации западных стран и Украины», — заявил Мирошник.

По его словам, Залужный является тем лицом, к которому Вашингтон и Брюссель обращаются в том случае, если с Зеленским возникают какие-либо разногласия. Экс-посол также отметил, что у президент не испытывает особых симпатий к главнокомандующему.

Ранее хакерская группа «Джокер ДНР» рассказала, что главнокомандующий ВСУ Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая.

20 мая Залужный впервые появился на публике после долгого отсутствия — он выступил по видеосвязи с размытым фоном на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая.