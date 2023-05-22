В российском регионе задержали организатора и работников сети публичных домов

В Норильске полиция задержала четырех человек за организацию сети публичных домов

В Норильске Красноярского края полиция задержала 38-летнего жителя Екатеринбурга и его подельников из Сочи и Тюменской области по подозрению в организации сети публичных домов. Об этом в понедельник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, в январе 2021 года фигуранты организовали в городе публичные дома, которые выдавались за массажные салоны. В их деятельность было вовлечено не менее 12 девушек, работу салона обеспечивали администраторы. Также правоохранители установили сообщника, который обеспечивал публичным домам поддержку и безопасность, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовно дело по статьям 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. В отношении четырех задержанных решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Якутске осудили на 7 лет сутенера, заставившего школьниц заниматься проституцией за еду.

