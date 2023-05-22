В Запорожской области назвали цель удара по Днепропетровску

Рогов: российские силы ударом по Днепропетровску сорвали переброску резервов ВСУ

Российские военные сорвали переброску новой партии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожский фронт, нанеся удар по Днепропетровску. Такую цель назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на запорожское направление», — заявил он.

Рогов также отметил, что средства визуального контроля и сообщения, которые поступают от жителей Днепропетровска, свидетельствуют о больших потерях в рядах ВСУ.

Ранее стало известно, что в результате мощного комбинированного удара российских войск в районе Днепропетровска были уничтожены базы с техникой украинской армии. Об атаке Вооруженных сил России по объекту ВСУ в городе сообщалось 22 мая. Уточнялось, что российские войска произвели удар с помощью крылатых ракет Х-101 и Х-22, баллистических ракет и беспилотников «Герань».