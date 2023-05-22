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12:05, 22 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области назвали цель удара по Днепропетровску

Рогов: российские силы ударом по Днепропетровску сорвали переброску резервов ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Российские военные сорвали переброску новой партии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожский фронт, нанеся удар по Днепропетровску. Такую цель назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на запорожское направление», — заявил он.

Рогов также отметил, что средства визуального контроля и сообщения, которые поступают от жителей Днепропетровска, свидетельствуют о больших потерях в рядах ВСУ.

Ранее стало известно, что в результате мощного комбинированного удара российских войск в районе Днепропетровска были уничтожены базы с техникой украинской армии. Об атаке Вооруженных сил России по объекту ВСУ в городе сообщалось 22 мая. Уточнялось, что российские войска произвели удар с помощью крылатых ракет Х-101 и Х-22, баллистических ракет и беспилотников «Герань».

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Кристина Есикова
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