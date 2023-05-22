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14:54, 22 мая 2023Наука и техника

Samsung сохранит поисковик Google в своих смартфонах

WSJ: компания Samsung передумала отказываться от поисковика Google в своих смартфонах

Фото: Gabo_Arts / Shutterstock / Fotodom

Южнокорейская компания Samsung оставит Google в качестве устанавливаемой по умолчанию поисковой системы в своих смартфонах. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Источники WSJ выяснили, что в корпорации передумали отказываться от Google в пользу поисковой машины Bing, которую разрабатывает Microsoft. По версии специалистов, в Samsung хотят сохранить деньги, которые Google платит компании за приоритетное размещение своего поисковика в телефонах корейского бренда.

По информации специалистов, планы Samsung отказаться от Google в пользу Bing были вызываны появлением в поисковой машине от Microsoft асситента с поддержкой искусственного интеллекта. Также в середине апреля сообщалось, что Google занимается модернизацией своего поисковика, чтобы сделать его «более персонализированным».

Журналисты отметили, что одной из причин сохранения Google в смартфонах Samsung оказалась зависимость корейской компании от американских технологий. В частности, Samsung нужно «дружить» с Google, чтобы развивать ОС Android на своих смарфтонах и пользоватся сервисами корпорации из США.

Ранее инсайдеры рассказали, что Samsung представит смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 26 июля. Выход складных девайсов в продажу ожидается 11 августа.

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Андрей Ставицкий
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