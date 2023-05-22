Инвестор заявил об отсутствии сюрпризов в новых санкциях США против России

Инвестор Шостак заявил, что новые санкции США против России не принесли никаких сюрпризов

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил об отсутствии сюрпризов в новых антироссийских санкциях США. Его слова приводит ТАСС.

«Последние санкционные меры, введенные США, Великобританией и Австралией, несмотря на то что выглядят чрезвычайно разнонаправленными, оказались лишены глубины и новой интриги не привнесли», — указал эксперт.

По словам Шостака, складывается впечатление, что западные страны «стреляли изо всех имеющихся орудий одновременно и в разные стороны».

Инвестор разделил санкции на несколько категорий. В первую очередь оказалась затронута металлургическая отрасль, а также сфера добычи алмазов и золота. Он отметил, что это не новое решение, поскольку большинство этих компаний либо уже попали под европейские ограничения, либо их владельцы оказались в санкционном списке США.

Шостак добавил, что большинство попавших под рестрикции банков уже отключены от SWIFT и не проводят внешних операций, поэтому в этом контексте новые санкции совершенно бесполезны для них.

Специалист заключил, что все перечисленные сферы бизнеса будут в ускоренном порядке искать новые цепочки логистики и рынки сбыта, в первую очередь в Азии.

19 мая стало известно, что Минторг США ввел новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. В том числе под экспортные ограничения попали организации из Армении и Киргизии. Также Соединенные Штаты внесли в санкционный список российских производителей золота Polyus и холдинговую структуру Polymetal, которые являются одними из крупнейших добытчиков драгметаллов в мире.

