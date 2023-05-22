Инвестор заявил об отсутствии сюрпризов в новых санкциях США против России
Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил об отсутствии сюрпризов в новых антироссийских санкциях США. Его слова приводит ТАСС.
«Последние санкционные меры, введенные США, Великобританией и Австралией, несмотря на то что выглядят чрезвычайно разнонаправленными, оказались лишены глубины и новой интриги не привнесли», — указал эксперт.
По словам Шостака, складывается впечатление, что западные страны «стреляли изо всех имеющихся орудий одновременно и в разные стороны».
Инвестор разделил санкции на несколько категорий. В первую очередь оказалась затронута металлургическая отрасль, а также сфера добычи алмазов и золота. Он отметил, что это не новое решение, поскольку большинство этих компаний либо уже попали под европейские ограничения, либо их владельцы оказались в санкционном списке США.
Шостак добавил, что большинство попавших под рестрикции банков уже отключены от SWIFT и не проводят внешних операций, поэтому в этом контексте новые санкции совершенно бесполезны для них.
Специалист заключил, что все перечисленные сферы бизнеса будут в ускоренном порядке искать новые цепочки логистики и рынки сбыта, в первую очередь в Азии.
19 мая стало известно, что Минторг США ввел новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. В том числе под экспортные ограничения попали организации из Армении и Киргизии. Также Соединенные Штаты внесли в санкционный список российских производителей золота Polyus и холдинговую структуру Polymetal, которые являются одними из крупнейших добытчиков драгметаллов в мире.