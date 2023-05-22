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16:08, 22 мая 2023Спорт

Французского теннисиста оштрафовали на превышающую его годовой доход сумму

Теннисиста из Франции Гастона оштрафовали 133 тыс. евро за инцидент в матче против Чорича

Фото: Matthieu Mirville / DPPI / LiveMedia / Globallookpress.com

Французского теннисиста Юго Гастона оштрафовали 133 тысячи евро. Об этом сообщает L'Equipe.

22-летнего спортсмена наказали за инцидент в матче второго круга турнира серии Masters в Мадриде против хорвата Борна Чорича. Гастон выбросил из кармана мяч, специально прервав розыгрыш. Однако это не помогло французу победить: встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу хорвата.

На данный момент сумма призовых игрока за текущий сезон составляет 121 тысячу долларов. Таким образом, штраф превышает его годовой доход.

Гастон занимает 108-ю строку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету одна победа на юниорском турнире Большого шлема в мужском парном разряде.

Дарья Коршунова
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