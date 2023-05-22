Актер Тютин заявил о необходимости Панина пройти психиатрическую экспертизу

Российский актер Тютин заявил, что Панину необходимо пройти психиатрическую экспертизу

Российский актер Александр Тютин, известный по сериалу «ДМБ», заявил о том, что его коллеге артисту Алексею Панину необходимо пройти психиатрическую экспертизу. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru.

Тютин предположил, что у Панина есть проблемы с головой. «Я к Панину никак не отношусь. Я считаю, что он ненормальный человек. Скорее всего, ему нужно проводить психиатрическую экспертизу», — заявил артист.

22 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск актера театра и кино Алексея Панина.

Ранее в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Поводом стала публикация в его социальных сетях от октября 2022 года, в которой актер порадовался взрыву на Крымском мосту.

Артист уехал из России в 2020 году. Сначала он жил в Испании, а в ноябре 2022 года сообщил о получении американской визы. Как заявлял артист, в настоящее время он находится в США.