Появились кадры с упавшим в Белгородской области украинским дроном

Mash опубликовал кадры с упавшим в Белгородской области украинским дроном

Появились кадры с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), который атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал Mash.

На опубликованном кадре виден дрон черного цвета с синим, красным и зеленым элементами конструкции. БПЛА лежит посреди травы, листвы и веток. Отдельно опубликован снимок с местом, где лежал упавший аппарат.

Об атаке украинского беспилотника на село Новая Таволжанка стало известно ранее 22 мая. Дрон сбросил взрывное устройство рядом с частным жилым домом, после чего упал в 100 метрах от жилых домов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что работники нашли два снаряда от ракеты «Ураган» в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом. Саперы решили на месте обезвредить устройства.