Делегация из Пентагона приехала в Армению после слов Пашиняна о выходе из ОДКБ

Представители Пентагона приехали в Армению на переговоры в области безопасности

Делегация Министерства обороны США в лице генерал-майора Кита Филлипса и сотрудника Патрика Прайора прибыла в Армению. Об этом сообщает РБК со ссылкой на американское посольство в Ереване.

Филлипс и Прайор проведут встречи с чиновниками из правительства республики и обсудят партнерство стран в области безопасности.

Также в Ереване прошло заседание рабочей группы в области юстиции и правоохранительных органов с участием представителей американского Министерства юстиции и Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной». В Кремле же указали, что продолжат диалог с Ереваном.