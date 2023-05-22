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15:30, 22 мая 2023Бывший СССР

Делегация из Пентагона приехала в Армению после слов Пашиняна о выходе из ОДКБ

Представители Пентагона приехали в Армению на переговоры в области безопасности
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Делегация Министерства обороны США в лице генерал-майора Кита Филлипса и сотрудника Патрика Прайора прибыла в Армению. Об этом сообщает РБК со ссылкой на американское посольство в Ереване.

Филлипс и Прайор проведут встречи с чиновниками из правительства республики и обсудят партнерство стран в области безопасности.

Также в Ереване прошло заседание рабочей группы в области юстиции и правоохранительных органов с участием представителей американского Министерства юстиции и Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной». В Кремле же указали, что продолжат диалог с Ереваном.

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Алевтина Запольская
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