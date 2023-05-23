Белгородские власти назвали число вывезенных жителей из двух сел после атаки ДРГ

Губернатор Гладков: из белгородских сел Глотово и Козинки вывезли около 100 жителей

Из двух белгородских сел — Глотово и Козинки — удалось вывезти около 100 жителей после атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Такое число назвал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Белгородские власти разъяснили, что среди вывезенных граждан есть лежачие больные и дети. «Сейчас работаем в освобожденных населенных пунктах. Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2», — написал Гладков.

По его данным, у женщины осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, разъяснил белгородский глава.

Гладков также подчеркнул, что вся необходимая помощь жительнице Козинки будет оказана.

23 мая Минобороны России отчиталось о блокировке и разгроме диверсантов в Белгородской области. По информации ведомства, были ликвидированы более 70 человек.

С 22 мая в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции. Тогда Гладков объяснил, что режим КТО устанавливает ряд специальных мер и временных ограничений — от проверки документов у граждан до приостановки работы опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически опасные вещества.