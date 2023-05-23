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14:59, 23 мая 2023Россия

Белгородские власти назвали число вывезенных жителей из двух сел после атаки ДРГ

Губернатор Гладков: из белгородских сел Глотово и Козинки вывезли около 100 жителей

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Из двух белгородских сел — Глотово и Козинки — удалось вывезти около 100 жителей после атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Такое число назвал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Белгородские власти разъяснили, что среди вывезенных граждан есть лежачие больные и дети. «Сейчас работаем в освобожденных населенных пунктах. Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2», — написал Гладков.

По его данным, у женщины осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, разъяснил белгородский глава.

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Гладков также подчеркнул, что вся необходимая помощь жительнице Козинки будет оказана.

23 мая Минобороны России отчиталось о блокировке и разгроме диверсантов в Белгородской области. По информации ведомства, были ликвидированы более 70 человек.

С 22 мая в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции. Тогда Гладков объяснил, что режим КТО устанавливает ряд специальных мер и временных ограничений — от проверки документов у граждан до приостановки работы опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически опасные вещества.

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Анна Щербакова
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