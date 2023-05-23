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11:07, 23 мая 2023Мир

Анонсирован исторический визит Байдена в Финляндию

Iltalehti: Байден приедет в Финляндию на саммит северных стран и США в начале июля

Фото: Kiyoshi Ota / Pool / Reuters

Американский президент Джо Байден приедет в Финляндию на саммит северных стран и США в начале июля. Поездку анонсировало финское издание Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности.

Визит называют историческим, так как это первая поездка лидера США на финскую территорию, которая не связана с отношениями Москвы и Вашингтона. Отмечается, что в саммите также примут участие лидеры Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.

По словам собеседников газеты, США хотят послать России сигнал о том, что американская сторона привержена защите Финляндии и всех стран Северной Европы.

Ранее сообщалось, что на севере Европы с 29 мая по 9 июня пройдут учения военно-воздушных сил Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) с участием 14 стран. Главными организаторами маневров выступают Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия. Хельсинки будет руководить учениями и отвечать за их проведение.

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Виктория Кондратьева
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