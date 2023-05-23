Над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотники

Shot: над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбили беспилотники

Над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Региональные оперативные службы приступили к устранению последствий на земле.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале позже подтвердил случившееся. Он не стал раскрывать количество сбитых беспилотных летательных аппаратов в регионе.