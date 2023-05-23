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09:30, 23 мая 2023Россия

Над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотники

Shot: над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбили беспилотники

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Региональные оперативные службы приступили к устранению последствий на земле.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале позже подтвердил случившееся. Он не стал раскрывать количество сбитых беспилотных летательных аппаратов в регионе.

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Анна Щербакова
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