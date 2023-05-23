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18:02, 23 мая 2023Наука и техника

Смартфоны Samsung лишатся эксклюзивного процессора

Android Authority: эксклюзивный для Samsung чип будет доступен другим смартфонам

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Компания Samsung потеряет эксклюзивную лицензию на выпуск смартфонов на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. Об этом сообщает издание Android Authority.

О том, что Samsung лишится уникальной лицензии на топовый процессор, узнал известный инсайдер под ником Digital Chat Station. По словам специалиста, в ближайшее время другие производители смартфонов начнут выпускать устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Snapdragon 8 Gen 2, зарезервированный специально для смартфонов Galaxy, отличается от обычного процессора Snapdragon 8 Gen 2 поддержкой работы на более высокой частоте и наличием разогнанного графического ускорителя. Производительность чипа и графической системы выше на пять и шесть процентов соответственно. Доступ к процессору до недавнего времени имела только Samsung.

Инсайдер Digital Chat Station не стал раскрывать смартфоны, которые в ближайшем времени получат улучшенный процессор. По мнению журналистов Android Authority, девайсы на базе Snapdragon 8 Gen 2 могут выпустить ASUS, OnePlus и Xiaomi.

В середине мая инсайдеры рассказали, что компания Samsung представит смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 26 июля. Складные устройства должны поступить в продажу 11 августа.

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Андрей Ставицкий
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