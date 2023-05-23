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20:41, 23 мая 2023Из жизни

Сломанная гитара Кобейна ушла с молотка за 47 миллионов рублей

NPR: разбитую гитару Fender Stratocaster Курта Кобейна продали на аукционе за $596 тыс.

Фото: Frederic J. Brown / Getty Images

Принадлежавшая лидеру группы Nirvana Курту Кобейну черная гитара Fender Stratocaster, покрытая царапинами и потертостями, ушла с молотка на аукционе Julien’s Auctions в американском штате Калифорния за 596 тысяч долларов (47,7 миллиона рублей). Об этом сообщает NPR.

Сломанный музыкальный инструмент, на котором с ошибками написаны имена Кобейна и его группы, когда-то был разбит и снова собран, однако играть на нем все равно нельзя. Цена продажи лота почти в десять раз превысила начальную цену.

«Найти предметы от Курта Кобейна или Nirvana становится все труднее, и они — одни из самых ценных среди всех рок-групп. Этот артефакт — особенно ценный», — сообщил генеральный директор Julien’s Auctions Даррен Джулиен.

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Известно, что за свою карьеру Кобейн уничтожил несколько гитар Fender Stratocaster. Этот инструмент он сломал во время работы над знаковым альбомом Nevermind в начале 1990-х. В конечном итоге гитару отремонтировали и подарили другу и музыкальному соратнику музыканта Марку Ланегану из Screaming Trees. «Привет, Марк! С любовью, твой приятель Курдт Кобейн. Полинявшая рок-звезда. Nirvanah», — написал Кобейн серебристым маркером на корпусе гитары. Другие участники группы Крист Новоселич и Дэйв Грол тоже подписали свои имена. На грифе сохранилась надпись «Бодда жив», которая напоминает о воображаемом друге Кобейна из детства.

Ранее сообщалось, что пробитую метеоритом собачью будку из города Агуас-Заркас, Коста-Рика, продадут на аукционе Christie’s за 300 тысяч долларов. В апреле 2019 года метеорит пробил крышу собачьей будки высотой 1,2 метра и напугал ее обитателя — немецкую овчарку по кличке Роки.

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Алиса Дмитриева
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