Медведев потребовал от США компенсировать ущерб за Артемовск и Мариуполь

Зампред Совбеза Медведев призвал США компенсировать России ущерб за Артемовск и Мариуполь

Соединенные Штаты должны компенсировать ущерб за Артемовск и Мариуполь. С таким требованием во вторник, 23 мая, выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT.

Медведева спросили, должен ли Вашингтон компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков». «И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги», — отметил политик.

О полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев стало известно 20 мая. Информацию о взятии города российскими силами позднее подтвердило Минобороны. При этом ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указывал, что город целесообразно восстановить, поскольку там будут жить люди.

Ранее в мае глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Вашингтон не предоставил разъяснений по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, Москва уже не рассчитывает получить ответ от американской стороны.