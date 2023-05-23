Стало известно о планах поместить Олимпийский огонь на Эйфелеву башню

Reuters: организаторы Игр-2024 планируют установить Олимпийского огня на Эйфелевой башне

Руководство организационного комитета Олимпиады в Париже работает над проектом по размещению Олимпийского огня на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно агентству, работа над данным проектам ведется уже на протяжении двух лет. В то же время пока остается неясным, будет ли огонь размещен на башне на протяжении всей Олимпиады. Кроме того, собеседник агентства отметил, что огонь не получится разместить на самом верху башни, поскольку там находятся антенны.

Представитель оргкомитета не стал отрицать идею установки Олимпийского огня на Эйфелевой башне. Он также добавил, что то место зажжения огня в день открытия Олимпийских игр еще не определено.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.