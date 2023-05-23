Шансы Эрдогана одержать победу на втором туре президентских выборов оценили

Политолог Брутер: Эрдоган одержит победу на втором туре президентских выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является фаворитом на текущих президентских выборах в стране и с высокой степень вероятностью одержит на них победу. Так политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал «Ленте.ру» информацию о намерении экс-кандидата в президенты Турции поддержать Эрдогана в ходе второго тура выборов.

«С учетом времени, которое осталось [до оглашения результатов президентских выборов в Турции], Эрдоган выиграет. Возможно, он считал, что выиграет уже в первом туре выборов, но этого не произошло», — сказал политолог.

Тем не менее Брутер не исключил появление у Эрдогана возможных препятствий до оглашения результатов голосования.

«Проблемы на выборах всегда могут возникнуть, но я думаю, что у него есть преимущество в голосах, а чем больше страна, тем больше означает даже и небольшое преимущество в голосах, так как при переводе процентов голосовавших в количество граждан получается большая часть населения», — добавил специалист.

Ранее турецкая газета Hürriyet. со ссылкой на партийные источники сообщила, что экс-кандидат в президенты Турции от альянса ATA Синан Оган намерен заявить о поддержке действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая.

«Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать [соперника Эрдогана Кемаля] Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации», — заявил Абдулькадир Сельви, колумнист издания.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента голосов, а Оган — 4,32 процента. Победитель определится во втором туре, который состоится 28 мая.