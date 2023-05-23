В России начнут избавляться от испорченной еды с помощью личинок мух

В Подмосковье построят объект утилизации органических отходов с личинками мух

Объект утилизации органических отходов с личинками мух построят в городском округе Егорьевск Московской области. О том, что в России начнут избавляться от испорченной еды с помощью насекомых, сообщает канал «360».

Мощность объекта, который появится в экопромышленном парке Подмосковья, составит до 55 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект компании «Биогенезис» оценивается в 2,377 миллиарда рублей. В переработке отходов будут задействованы личинки мух черная львинка. Помимо утилизации, объект займется производством кормовой добавки для животных, энтомологического жира и органического удобрения.

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, объект позволить увеличить объем утилизации органических отходов в регионе и снизить объем захоронения на полигонах. На данный момент объект находится на стадии проектирования, ввод его в эксплуатацию планируется на конец 2025 года.

Двукрылая черная львинка может переработать любую органику, используя ее в качестве среды обитания для питания и роста. Из взрослых личинок получается белковая кормовая добавка и энтомологический жир, а из переработанной мухами органики — удобрение.

В апреле сообщалось, что в России появится ГОСТ по переработке просроченной еды. Формирования национальных стандартов происходило с учетом минимальных требований для обращения с отходами.