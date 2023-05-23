ФСБ попросила продлить на три месяца арест американскому журналисту Гершковичу

ФСБ попросила продлить на три месяца арест журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже

ФСБ попросила продлить арест на три месяца американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу по делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Решать вопрос о продлении меры пресечения будет Лефортовский суд Москвы.

Ранее Гершкович отказался признать вину и заявил о готовности доказать свою невиновность. Адвокат журналиста рассказала, что подзащитный, находясь в СИЗО «Лефортово», не жалуется на здоровье и проводит много времени за чтением.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.