Американский журналист Гершкович отказался признать вину по делу о шпионаже

Арестованный журналист WSJ Эван Гершкович отказался признать вину по делу о шпионаже

Арестованный журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович отказался признать вину по делу о шпионаже и заявил о готовности доказать свою невиновность. Об этом сообщила его адвокат Мария Корчагина, ее цитирует ТАСС.

«Он намерен защищать себя, настрой боевой», — уточнила Корчагина.

Она сказала, что ее подзащитный, находясь в СИЗО «Лефортово», не жалуется на здоровье и проводит много времени за чтением.

Ранее Мосгорсуд признал арест Гершковича законным. На заседании присутствовала посол США в России Линн Трейси. Она также ранее посетила журналиста в изоляторе, после чего заявила, что он чувствует себя хорошо. Американское посольство потребовало немедленно его освободить.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.