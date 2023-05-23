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05:00, 23 мая 2023Из жизни

Женщина пришла в музей и увидела среди экспонатов собственное сердце

BBC News: жительница Великобритании увидела собственное сердце в музее
Jennifer Sutton

Jennifer Sutton. Кадр: Hunterian Museum / YouTube

Жительница британского города Рингвуд, графство Хэмпшир, увидела в музее собственное сердце спустя 16 лет после операции, во время которой его заменили донорским органом. Об этом сообщает BBC News.

Будучи студенткой, Дженнифер Саттон, которой сейчас 38 лет, начала замечать проблемы со здоровьем. Она испытывала трудности даже при умеренной физической нагрузке. Вскоре у нее диагностировали рестриктивную кардиомиопатию. Врачи заявили, что ей требуется пересадка сердца. После долгих поисков донора Саттон перенесла операцию, которая спасла ей жизнь.

Женщина дала разрешение Королевскому колледжу хирургов использовать ее сердце для выставки. В результате орган был экспонирован в Хантерианском музее в Лондоне. Спустя 16 лет женщина пришла в музей, чтобы посмотреть на собственное сердце, выставленное среди других экспонатов.

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Британка назвала это зрелище невероятно сюрреалистичным. «Сначала ты входишь и думаешь: "Это было внутри моего тела". Но это довольно приятно, — сказала Саттон. — Оно — как мой друг. Оно поддерживало мою жизнь 22 года, и я действительно горжусь им».

Ранее сообщалось, что житель итальянского города Турин, страдавший от тяжелой болезни, получил новое сердце в качестве свадебного подарка. Операция прошла успешно, и врачи ожидают, что его здоровье полностью восстановится.

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Алиса Дмитриева
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